Les dispositions de l’article 9 du Projet de loi de finances (PLF) 2020 visent à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions du Maroc, tout en veillant à garantir la continuité de leur accès aux services publics, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

« Les dispositions de cet article (9 du PLF 2020) ont pour objectif de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de notre pays, tout en veillant à garantir, de manière assidue, la continuité de leur accès aux services publics et à faire face à toute contrainte pouvant compromettre la réalisation des engagements de l’Etat, notamment en termes de prestations rendus aux usagers ou entraver la réalisation des projets susceptibles d’avoir un impact positif sur le vécu des citoyens et sur la paix sociale », a souligné Benchaâboun lors d’une journée-débat sur le PLF 2020, initiée par l’Ecole nationale supérieure de l’Administration (ENSA) et l’Association des Membres de l’Inspection Générale des Finances (AMIF).

Le ministre a également tenu à préciser qu’à travers cet article, « le gouvernement n’a pas l’intention de venir à l’encontre des principes de la Constitution ou de vider les décisions judiciaires de leur substance et leur caractère obligatoire, mais de mettre en avant (…) la nécessité de recourir à des moyens qui préservent les crédits destinés à la pérennisation des services publics, tout en octroyant les garanties nécessaires pour assurer l’exécution des jugements rendus à l’encontre de l’Etat ».

Après avoir rappelé les principaux points du PLF 2020, le ministre a indiqué que l’ensemble des objectifs assignés par ce projet ne pourraient, toutefois, être atteints, en l’absence d’une politique budgétaire mettant en cohérence l’objectif du développement socio-économique et la nécessité de préservation des équilibres financiers, évitant un dysfonctionnement dans la gestion des comptes de l’Etat, des Etablissements publics et des collectivités territoriales