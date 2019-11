Dans le cadre des concertations autour du Projet de Loi de Finances 2020, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), reçoit le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, pour débattre des mesures proposées dans le PLF 2020 relatives au développement des investissements et des exportations, et ce lors d’une plénière qui se tiendra le vendredi 8 novembre à Casablanca.

A noter que, en deuxième partie de la journée, une séance de travail à huit clos entre le ministre et les exportateurs permettra de passer en revue les détails techniques et les amendements envisageables pour le soutien de l’offre exportable nationale.