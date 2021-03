Quelque 6.242 entreprises ont été créées du 1er janvier au 31 décembre 2020, au niveau de la région Marrakech-Safi, pour un investissement global de 23,97 milliards de DH (MMDH).

L’activité de création des entreprises du Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) totalise 6.242 entreprises au cours de l’année 2020, soit une légère baisse par rapport à 2019 (-2,12%), qui s’explique par le recul enregistré en mars et avril, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, indique le rapport d’activité 2020 du CRI-MS.

Cependant, la courbe des créations de 2020 a surpassé celle de 2019, à partir de juillet, avec une progression à deux chiffres constatée tout au long du second semestre, précise le même rapport, indiquant que ces entreprises ont créé 20.251 emplois directs au niveau de la région Marrakech-Safi.

Le mois d’août, correspondant à une période estivale, a comptabilisé un nombre inférieur aux deux mois précédents mais à partir du mois de septembre, une forte progression des créations d’entreprises a été constatée jusqu’à atteindre des pics records en novembre et décembre, qui avoisinent les 800, explique le rapport.

Cette performance a été rendue possible grâce au renforcement des effectifs du CRI et à la modernisation des procédures du guichet unique, notamment la gestion des rendez-vous et le traitement des dossiers.

Par nature juridique, la forme juridique Société à responsabilité limitée (SARL) représente 73% des créations, suivie des Personnes physiques 27%. Les autres formes représentent un pourcentage proche de 0.

La répartition provinciale des créations fait ressortir que la préfecture de Marrakech, sur l’ensemble de l’année, a enregistré une baisse expliquée par l’impact de la crise sanitaire sur certains secteurs clés de l’économie de la préfecture (-6%).

Pour les provinces de Safi et d’Al Haouz, même si elles ont comptabilisé, au cours du premier semestre, des chiffres inférieurs à ceux de 2019, le nombre de créations d’entreprises au second semestre a enregistré une forte progression, leur permettant de solder l’année 2020 avec un total supérieur à l’année 2019.

La répartition sectorielle des entreprises créées fait ressortir une prédominance des Services avec 3.488 unités créées (904 millions de DH), suivi du secteur du Commerce avec 1.796 unités (292,14 MDH), l’Industrie avec 234 unités (54,92 MDH), le Tourisme avec 224 unités (131,26 MDH), l’Artisanat avec 216 unités (34,45 MDH), les Bâtiments et Travaux publics avec 171 unités (71,25 MDH), l’Agriculture et pêches avec 121 unités (49,80 MDH) et Energie et mines avec 23 unités (9,76 MDH).

Par ailleurs, pour la période allant de décembre 2019 à décembre 2020, quelque 333 projets ont été soumis par les investisseurs au niveau de la région Marrakech-Safi.

La baisse du nombre de projets constatée en mars, avril et mai s’explique par l’état d’urgence et la période de confinement.

Avec un taux de validation des projets de 56,16%, 187 projets ont été traités et validés au cours de cette période, avec une augmentation significative à partir du mois août, qui s’explique notamment par le renforcement de l’effectif du CRI.

Sur la base des projets validés par les conseillers (187), les Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI) ont statué sur 176 projets, soit 94,12% des projets validés, avec un pic important enregistré en octobre 2020, qui s’explique notamment par les effectifs recrutés, la réorganisation du travail, l’efficience des travaux des CRUI ainsi que le phénomène de rattrapage des avoirs précédents.

L’écart entre le nombre de projets validés par les conseillers et les projets statués en CRUI est justifié par les délais légaux relatifs à certaines procédures. La CRUI a accordé un avis favorable à 59 projets, soit un taux de 33,52% de l’ensemble des projets statués, avec un impact économique de 23,98 MMDH en termes d’investissement, et 20.251 créations d’emplois.

L’analyse des investissements par secteur fait ressortir une prédominance du secteur Energie et Mines (64%). Ceci s’explique par la présence d’un projet OCP avec une enveloppe d’investissement de plus de 15 MMDH.

Pour les autres secteurs investis par les projets ayant reçu un avis favorable de la CRUI, le rapport constate une présence accrue de l’industrie métallique métallurgique et électrique (12%), de l’industrie agroalimentaire (7%), du tourisme (5%) et du commerce (4%).

S’agissant de la répartition provinciale des investissements des projets ayant reçu avis favorable de la CRUI, la province de Rehamna arrive en tête avec 68% des investissements, suivie de la préfecture de Marrakech et de la province de Safi qui arrivent ex aequo avec 15%.