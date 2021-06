Plus de 70% de la capacité mise en place dans le cadre du dispositif exceptionnel mis en faveur des Marocains du monde en période d’été est encore disponible à la vente, a annoncé Royal Air Maroc (RAM). “Suite à la mise en place d’un dispositif “exceptionnel” et “historique” pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en période d’été, en application des instructions du Roi Mohammed VI, une affluence record a été constatée sur nos différents canaux de distribution -site internet, agences Royal Air Maroc et agences de voyage”, indique RAM dans un communiqué.

Si les vols de certaines dates ont été totalement saturés, “plus de 70% de la capacité mise en place sur la période est encore disponible à la vente”, fait savoir la compagnie nationale, encourageant les clients à rechercher des dates alternatives s’ils ne trouvent pas de place à leurs dates initialement prévues. Par ailleurs, Royal Air Maroc a tenu à rappeler que l’ensemble des billets émis jusqu’au 13 juin bénéficient, de par leurs conditions commerciales, d’un remboursement du montant du billet sous forme d’un avoir à exploiter ultérieurement sur les vols de RAM, valable 12 mois et remboursable en numéraire à l’expiration de sa validité, ou d’un changement de date du voyage, sans pénalité, ajoutant qu’à titre exceptionnel, la date de validité peut s’étendre jusqu’au 31 mars 2022 au lieu du 31 octobre 2021 prévu initialement (une différence tarifaire peut être appliquée).

Quant aux clients qui ont déjà bénéficié d’un changement de date gratuit, ils auront la possibilité d’obtenir un deuxième changement de date gratuitement, à titre exceptionnel, précise la même source, notant que les clients disposant d’un billet avec option de remboursement gratuit, peuvent, quant à eux, bénéficier de la restitution du montant en numéraire comme indiqué dans les conditions tarifaires du billet.