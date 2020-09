Les actions de Tesla ont chuté mardi de 21% après que le fabricant de véhicules électriques d’Elon Musk ait été exclu du S&P 500 par le comité qui décide des nouveaux ajouts à l’indice.







Les actions de Tesla ont clôturé en baisse de 21,06%, ce qui en fait la pire perte en une journée jamais enregistrée pour l’entreprise. La baisse de mardi a porté la valorisation boursière de la société à 307,7 milliards de dollars.







Le stock de Tesla a grimpé en flèche cette année, ayant augmenté d’environ 300%, et la société vaut désormais plus que certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont Toyota et Volkswagen.







Une partie des gains réalisés par Tesla en bourse était dus au fait que les investisseurs s’attendaient à ce que l’entreprise soit ajoutée au S&P 500 après avoir réalisé un quatrième trimestre consécutif de profits.







Toutefois, vendredi, le comité de l’indice S&P 500 a décidé d’ajouter le site de commerce électronique Etsy, le fabricant d’équipements de test automatique Teradyne et la société pharmaceutique Catalent au S&P 500, sans inclure Tesla.







Pendant ce temps, Nikola – une start-up de véhicules électriques et concurrent direct deTesla – a révélé mardi que General Motors avait accepté de prendre une participation de 11% dans l’entreprise. Dans le cadre de l’accord, GM produira la camionnette électrique à pile à hydrogène de Nikola, le Badger, d’ici la fin de 2022. Les actions de Nikola ont bondi d’environ 29% dans les échanges d’avant-marché, tandis que GM a grimpé de 6%.





Heureusement pour Tesla, l’entreprise a annoncé mardi matin avoir finalisé la vente de 5 milliards de dollars de ses actions la semaine dernière.