La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Banco Sabadell Succursale Casablanca (BSC) ont signé, jeudi à Casablanca, un accord de prêt de 165 millions de dirhams (équivalent à 15 millions d’euros) en faveur du développement des petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc.

A travers cet accord, la BERD confirme son engagement en faveur du financement des PME au Maroc, lesquelles représentent la colonne vertébrale de l’économie (95% du tissu économique) et moteur de croissance inclusive et de création d’emploi, a souligné la directrice de la BERD au Maroc, Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, en marge de la cérémonie de signature.

L’accès au financement est un enjeu fort pour la croissance des PME au Maroc, qui constitue l’une des priorités de la BERD, a-t’elle précisé, se disant ravie de la signature de cette ligne de crédit avec le groupe Banco Sabadell, un ancien partenaire de la BERD.

« L’Espagne est un actionnaire et membre fondateur de la BERD et nous sommes ravis d’accompagner, également, les investisseurs espagnols qui seront au Maroc dans le cadre de cette ligne de crédit », a ajouté Mme Veilleux-Laborie.

De son côté, le directeur général de la BSC, Francesc Rueda Angulo, s’est félicité de la signature de cet accord de prêt, mettant l’accent sur l’importance et le rôle de la PME dans le développement économique et social au Royaume.

« Nous connaissons bien les besoins de financement des PME au Maroc », a indiqué le directeur général de la BSC, qui célèbre cette année une décennie d’activité au Maroc, relevant que cet accord augmentera la capacité de prêts de la banque à cette clientèle. Ce partenariat avec BSC s’inscrit dans les liens économiques forts qui unissent la BERD, le Maroc et l’Espagne, avec la présence d’un dense tissu de plus de 600 entreprises espagnoles au sein du Royaume réalisant un total de près de 4,5 milliards d’euros d’investissements cumulés.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la Banque a investi environ 2 milliards d’euros dans le pays à travers une soixantaine de projets.

L’Espagne est également l’un des membres fondateurs de la BERD et, depuis 1992, un donateur de la BERD avec une contribution s’élevant à plus de 104 millions d’euros. Les investissements conjoints de la BERD avec les entreprises espagnoles représentent 4,3 millions d’euros.

Banco Sabadell Succursale Casablanca (BSC) a été créée en 2009 en tant que succursale au Maroc du quatrième groupe bancaire espagnol, Banco Sabadell SA (BS). Son activité est principalement focalisée sur le marché des PME, dont le financement représente pour le groupe Banco Sabadell une vocation depuis sa création.

Au Maroc, BSC se démarque par une forte présence dans l’accompagnement local de filiales des groupes espagnols et de sociétés au capital 100% marocain