La France a réaffirmé, ce jeudi, son appui au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler le différend autour du Sahara et le considère comme « base sérieuse et crédible en vue d’une solution politique négociée ».

Selon la Déclaration conjointe publiée au terme de la Rencontre de Haut Niveau (RHN) France-Maroc tenue, jeudi à Paris, sous la co-présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani et du Premier ministre Edouard Philippe, « la France se félicite des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant » vers un règlement de la question du Sahara et « réitère son soutien à la recherche d’une solution politique qui soit juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis, sous l’égide des Nations unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité ».

Dans ce contexte, « la France appuie le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme base sérieuse et crédible en vue d’une solution politique négociée », souligne le texte de la Déclaration