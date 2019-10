La Fédération du commerce et services (FCS) de la CGEM, a annoncé le lancement d’un Digital Workshop dans le but de sensibiliser les PME et les professionnels aux enjeux de la transformation digitale et de les accompagner pour réussir ce processus.

Au programme de cette tournée régionale, organisée sous le thème « Digitalisation, un vecteur de performance », figurent des tables rondes et des ateliers pratiques animés par des experts du digital et du numérique. A travers ces rencontres, la Fédération entend identifier les besoins et problématiques de ses membres afin d’y apporter des solutions concrètes.

« Notre objectif est d’accompagner les entreprises du secteur qui entament leur premier pas vers leur mutation digitale à travers du contenu simple et pédagogique », déclare Bouchra Outaghani, présidente de la FCS, citée par le communiqué. La première escale du FCS Digital Workshop est prévue le 9 octobre à Rabat en coordination avec la CGEM-Rabat Salé Kenitra.

Cette étape sera organisée en partenariat avec la Caisse centrale de garantie (CCG) qui y présentera un aperçu de ses produits relatifs au digital et à l’innovation.