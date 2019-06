Le Centre polonais des relations internationales a rendu hommage à l’Ambassadeur du Maroc à Varsovie, Youns Tijani, en lui décernant le bouclier d’honneur et un certificat de mérite en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement des relations entre les deux pays.

Lors d’une cérémonie d’hommage organisée mercredi soir, Malgorzata Bonikowska, présidente du Centre, un Think-tank de renommée européenne basé à Varsovie, a souligné que Youns Tijani a représenté dignement le Maroc, pays qui entretient des liens étroits et des relations de coopération dans des secteurs clés avec l’Union européenne, ajoutant que le Maroc est un pays modèle en matière de coopération Nord-Sud, qui a mis en place des mécanismes novateurs visant le raffermissement des relations entre le Nord et le Sud de la Méditerranée et qui a aussi donné l’exemple notamment en matière de gestion de la question migratoire.

«Le Maroc est un pays qui jouit d’une grande crédibilité et du respect des pays africains et européens, grâce notamment aux initiatives du Royaume pour consolider la sécurité et la stabilité aux plans continental et régional, tout en prônant le dialogue pour résoudre les questions qui sont au centre d’intérêt de la communauté internationale », a affirmé Bonikowska lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des membres des deux chambres du Parlement polonais et des représentants de Think Tank de l’Allemagne et l’Autriche et d’autres pays européens ainsi que des représentants des médias.

Elle a souligné que cet hommage est également une reconnaissance des efforts de la diplomatie marocaine pour la consolidation des relations entre le Maroc et l’UE en général et le Maroc et la Pologne en particulier, notant que ces relations connaissent un développement notable et constant.

Pour sa part, Tijani a affirmé que cet hommage est aussi un hommage à la diplomatie marocaine, sous le leadership clairvoyant et perspicace du Roi Mohammed VI, ce qui a permis au Maroc d’occuper une place privilégiée sur la scène régionale et internationale, comme l’illustre les positions immuables du Maroc exprimées dans tous les forums internationaux et sa détermination constante de soutenir et coopérer avec les pays africains en vue de réaliser le développement durable et la prospérité des peuples africains.

Il a ajouté que cet hommage montre que les relations entre le Maroc et la Pologne connaissent un développement constant dans des secteurs importants et traduit également la forte conviction des deux pays quant à la nécessité d’aller de l’avant et de raffermir la coopération bilatérale.