Les réformes engagées par le Maroc dans différents domaines, qui en font un pays singulier dans la région du sud de la Méditerranée, ont été exposées mercredi soir à Paris par l’ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa, devant un parterre de lauréats et d’étudiants de la prestigieuse Association d’anciens élèves des grandes Ecoles en France ESSEC-Alumni.

Animant une conférence sur le thème : « Enjeux et perspectives – Focus : Opportunités d’entrepreneuriat au Maroc », Benmoussa a souligné que le Maroc se singularise dans la région par sa démarche qui s’inscrit dans une vision construite sur le long terme et qui mobilise l’ensemble de ses acteurs publics, privés, territoriaux, économiques et issus de la société civile.

Le diplomate a ainsi passé en revue les importants acquis réalisés par le Royaume au cours des dernières décennies notamment dans les domaines économique, social et culturel, à travers des réformes globales et multidimensionnelles, qui ont permis de renforcer son dynamisme et son attractivité en interne comme en externe.

L’ambassadeur a précisé cependant que le pays fait face également à de nombreux défis, évoquant en particulier celui de l’emploi et de la lutte contre le chômage notamment des jeunes, auquel il s’efforce de répondre en mettant en place un certain nombre de mesures et de structures.

Pour créer les conditions d’une plus forte croissance dans le domaine de l’emploi, le Maroc travaille sur le modèle économique, sur la formation des jeunes en vue de les préparer au marché du travail mais aussi sur le renforcement de l’entreprenariat, a-t-il souligné. «C’est un sujet qui est aujourd’hui pris à bras le corps et qui est considéré comme un axe important pour répondre à ce défi», a-t-il assuré.

Benmoussa a expliqué également les différentes stratégies volontaristes mises en place sur le plan économique et qui visent à créer les conditions pour assurer une croissance inclusive dans des domaines aussi variés que ceux de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, de l’aéronautique, de l’automotive, de l’offshoring, de l’eau et de l’énergie.

Le diplomate a mis l’accent aussi sur les efforts déployés en matière de renforcement de l’attractivité du Royaume, de consolidation des équilibres macro-économiques et de développement socio-économique et durable.

La présentation de l’ambassadeur a été suivie d’un riche débat durant lequel plusieurs étudiants et membres de l’Association ont soulevé des questions en rapport notamment avec l’évolution que connait le Maroc et les relations entre les deux rives de la Méditerranée.

Cette conférence, qui a eu pour cadre la réputée station F, un symbole de l’innovation où est créé un éco-système riche qui encourage les startups et le développement des projets, a été modérée par M. Said Chady, coordinateur de la zone Maghreb, Moyen Orient de l’ESSEC-Alumni.

ESSEC-Alumni est l’une des plus grandes Associations d’anciens élèves des grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs confondues en France.

L’Association, qui dénombre plus de 46 000 diplômés auxquels s’ajoute chaque année une nouvelle promotion de 2.000 jeunes actifs, s’assigne pour missions d’accompagner les Alumni dans leur carrière, de les fédérer autour d’intérêts communs, de les promouvoir dans la sphère publique et de les informer sur l’actualité économique et sur la vie sociale du réseau.