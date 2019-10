Le ministère équatorien de l’Énergie et des Ressources naturelles non renouvelables a annoncé que Quito a l’intention de quitter l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en janvier prochain en raison de difficultés financières auxquelles est confronté le pays. Cette « décision est liée à des questions et défis internes, que le pays doit relever, en rapport avec la viabilité budgétaire », ajoute le ministère, faisant observer que « cette mesure s’aligne sur le plan du gouvernement visant à réduire les dépenses publiques et à générer de nouveaux revenus ». Pour rappel, l’Équateur, le plus petit membre de l’OPEP avec une production quotidienne d’environ 531 000 barils de pétrole brut, est confronté à des difficultés financières qui ont conduit le gouvernement du président Lenin Moreno, au pouvoir depuis mai 2017, à recourir davantage à l’endettement extérieur.