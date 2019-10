Selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP, la population féminine rurale, estimée en 2019 à 6,5 millions de personnes, représente presque la moitié de la population rurale (49,2 %) et recèle un potentiel humain important, puisque 59,4% d’entre elles sont en âge d’activité (15-59 ans), contre 29,6 % âgées de moins de 15 ans et 11 % de 60 ans et plus.

Toujours en 2019, la population des femmes rurales d’âge fécond (15-49 ans) s’élève à 3,3 millions de personnes, alors qu’elles sont 6,2 millions en milieu urbain et 9,5 millions au niveau national. Par ailleurs, l’espérance de vie à la naissance des femmes rurales est estimée en 2019 à 75,3 ans contre 79,6 ans pour les femmes citadines et 78,2 ans pour les femmes en moyenne nationale.

En dépit des avancées que la fille rurale a réalisées au niveau du primaire, son accès aux autres cycles de l’enseignement demeure encore limité. En effet, son taux net de scolarisation au primaire a atteint, en 2017-2018, 101,55 % contre 96,2 % pour les filles urbaines, 98,5% pour les filles au niveau national et 102,54% pour les garçons ruraux.