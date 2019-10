Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une publication de source inconnue, dont les auteurs prétendent que la cellule terroriste démantelée vendredi matin dans la localité de Tamaris, banlieue de Casablanca, Ouezzane et Chefchaouen, projetait de cibler certaines écoles étrangères au Maroc, une source sécuritaire a démenti en bloc les allégations et mensonges contenus dans ladite publication.

Les informations relatives à cette affaire affirment que les actes terroristes que les membres de la cellule préparaient ne projetaient aucunement de cibler les lieux cités dans cette publication, a-t-on précisé de même source.

Les services de sécurité traitent cette publication calomnieuse et mensongère avec le sérieux qui se doit, a souligné la source, ajoutant que ces services mènent les investigations nécessaires pour dévoiler la réalité de cette publication et identifier les parties qui se tiennent derrière.

La source a souligné qu’il sera procédé avec le sérieux qui sied, et selon les règles et procédures juridiques en vigueur, avec toutes les parties impliquées dans la rédaction et la diffusion de cette publication.

Conscients que la rédaction et la diffusion de cette publication et les informations mensongères et calomnieuses qu’elle contient visent à porter gratuitement atteinte au sentiment de sécurité chez le citoyen, les services de sécurité sont mobilisés pour identifier les éléments et les parties derrières ladite publication, prendre les mesures juridiques appropriées à leur encontre, et les traduire devant la justice, souligne la même source.

IM