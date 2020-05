Selon le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, qui intervenait ce lundi devant les deux Chambres du parlement, le gouvernement dispose d’une stratégie bien définie qui se fonde sur des conditions et des principes clairs, ainsi que sur des mesures globales et sectorielles ciblées pour la levée du confinement.

El Otmani a précisé qu’un tel déconfinement requiert des mesures d’atténuation déclinées sur des étapes mais aussi des mesures d’accompagnement selon l’évolution de la situation épidémiologique. Cette atténuation, a-t-il relevé, prendra en considération la dimension territoriale vu les disparités constatées entre provinces et préfectures, et la situation inquiétante dans quatre régions : Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

En cas d’apparition de nouveaux clusters de contamination, a-t-il noté, la suspension de certaines mesures de déconfinement sera envisageable sur le plan territorial ou au niveau du foyer concerné.

Selon le chef du gouvernement, l’autre principe retenu porte sur la discrimination positive dans le sens d’une plus grande protection des catégories vulnérables, particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Il a dans ce contexte fait remarquer que l’atténuation des mesures de confinement ne signifie aucunement une levée automatique de toutes les mesures de prévention à caractère personnel ou professionnel. A ce propos, El Otmani a souligné la nécessité de maintenir les mesures de distanciation sociale, d’hygiène, le port obligatoire des masques dans l’espace public.

En outre, la reprise de l’activité économique ou commerciale nécessite un respect scrupuleux des mesures de prévention compte tenu de la nature de toute activité, a-t-il conclu.