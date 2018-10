Infomédiaire Maroc – Les postes africaines sont au coeur d’un processus transformationnel visant leur modernisation et le développement de nouvelles sources de création de valeur. Catalyseur de cette transition, la digitalisation permet à la fois d’améliorer le fonctionnement et la performance opérationnelle des postes.

Elle renforce aussi le développement d’une panoplie de nouveaux services numériques à fortes valeur ajoutée en phase avec les attentes d’une clientèle en constante mutation.

Par ailleurs, l’e-commerce s’impose comme le nouveau relais de croissance qui doit faire partie des priorités stratégiques des postes africaines.

Fort du succès de ses huit précédentes éditions réussies à Marrakech et à Abidjan, l’Africa Postal Forum s’impose comme le rendez-vous annuel des professionnels des métiers et services postaux en Afrique.

Tout au long de ses précédentes éditions, APF a contribué dans la mise en oeuvre d’une nouvelle vision pour le développement du secteur postal africain à travers des conférences favorisant l’échange d’expertises et le partage de best practices dans un cadre de coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Inaugurée par Monsieur Claude Isaac Dé, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, l’édition 2018 accueillera, les 6 et 7 Décembre prochains à Abidjan, près de 500 acteurs publics et privés du secteur postal en provenance de plus de 40 pays.

Représentants gouvernementaux, analystes et experts échangeront autour des sources de création de valeurs pour les postes africaines. Une quarantaine de directeurs généraux de postes africaines ont confirmé leur présence à cette importante rencontre, en vue de débattre de la transformation de la poste en Afrique.

D’après Hassan M. Alaoui, CEO de i-conférences, «depuis la création de Africa Postal Forum, nous collaborons étroitement avec l’Union Postale Universelle, qui est représentée à chaque édition à très haut niveau».

Par ailleurs il souligne que «le CEO Meeting, qui réunit chaque édition plus de 40 Directeurs Généraux de Postes, et qui se tient en marge de APF en la présence de l’UPU et l’UPAP, est un espace de collaboration unique entre les différentes postes afin d’améliorer leur collaboration».

DES CONFERENCES STRATEGIQUES Organisé par i-conférences, en partenariat avec Poste Côte d’Ivoire et Poste Maroc, Africa Postal Forum 2018 est une occasion d’échanger autour du développement des services postaux et des processus de transformation en cours. Les principaux sujets à aborder lors des deux jours du Forum sont : les défis de la numérisation, le développement du e-Commerce et la nécessité pour la poste de devenir un acteur logistique.

Rédaction Infommédiaire