One Africa Forums tient la 12e édition de l’Africa Postal Forum (APF), principale plateforme de débats et d’échange sur les enjeux clés des postes africaines, les 22 et 23 juin 2023 à Rabat, en partenariat avec le Groupe Poste Maroc et en collaboration avec l’Union Panafricaine des Postes (UPAP). Sous le thème « Cap sur les sources de création de valeur », cette édition offrira un forum hautement professionnel pour engager des discussions de fond autour des grands défis de la poste africaine.

Dans sa volonté de promouvoir la coopération sud-sud et l’intégration africaine, One Africa Forums souhaite à travers cette édition, lancer un débat sur les perspectives de développement de l’activité postale en Afrique. Il réunira à Rabat près de 300 acteurs publics et privés du secteur postal, venant de plus de 40 pays, dont 30 postes africaines. Parmi les participants, on retrouvera des représentants gouvernementaux, des analystes et des experts.

« L’APF a connu un succès croissant depuis ses débuts, attirant chaque année les experts des métiers et services postaux en Afrique. Cette année, l’événement se déroulera à Rabat, après des éditions mémorables au Caire, à Marrakech et à Abidjan, qui ont laissé apparaître une nouvelle perspective pour le développement du secteur postal africain », a déclaré Hassan Alaoui, Président de One Africa Forums.

Cap sur les sources de création de valeur

La poste africaine est confrontée à divers défis majeurs qui entravent son développement d’où la nécessité d’identifier des sources de valeur qui lui permettent d’innover et d’accroître son efficacité. À cet effet, le programme de cette édition sera entièrement orienté vers cette thématique avec un focus sur des sujets cruciaux notamment la nécessité d’accélérer la modernisation, la transformation et le repositionnement des postes, les services financiers et la banque postale et le potentiel « inexploité » du commerce électronique. D’autres sujets tels que les infrastructures et plateformes technologiques nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, le rôle des postes dans les ambitions d’intégration continentale avec l’entrée en vigueur de la Zlecaf, la gouvernance RH seront également à l’ordre du jour.