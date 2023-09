Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé, ce mercredi au Caire, que la candidature Maroc (avec l’Espagne et le Portugal) pour accueillir les phases finales de la Coupe du monde 2030 est une candidature au nom de tout le continent africain, mettant en avant le soutenir au Royaume pour relever ce défi de taille.

Le fait de confier au Maroc, à l’unanimité, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), est un soutien à ses efforts dans sa course à l’organisation du Mondial 2030, a déclaré Motsepe lors de la conférence de presse tenue à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF, au cours de laquelle le Royaume a été désigné pays hôte de la 35e édition de la CAN qui aura lieu en 2025.

« Nous sommes impatients d’assister à l’une des meilleures CAN en 2025 au Maroc et nous serons aussi très heureux de voir l’Afrique abriter à nouveau la Coupe du monde en 2030 », a-t-il dit, exprimant son optimiste quant à la candidature du Maroc qui « représentera toute l’Afrique sur l’arène mondiale ».

« Une nouvelle Coupe du monde en Afrique sera la jauge des grands progrès réalisés par le continent dans le domaine du football et ses infrastructures », a-t-il dit.

Motsepe a rappelé, à cet égard, les performances des sélections africaines, notamment le Maroc, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, réaffirmant la détermination de la CAF à promouvoir et à développer la pratique du football au niveau du continent.

Evoquant le mode de désignation des pays hôtes des éditions 2025 et 2027 de la CAN, le patron de la CAF a affirmé que « des normes strictes et d’un niveau élevé ont été fixées, lesquelles reflètent nos aspirations à développer notre football ».

Le Comité exécutif de la CAF, réuni mercredi au Caire, a choisi, à l’unanimité de ses membres, le Royaume du Maroc pour accueillir la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra en 2025. Il a également confié l’organisation de l’édition 2027 au Kenya, à la Tanzanie et à l’Ouganda qui ont présenté une candidature commune.