Les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), consacrée à l’examen de l’ordre du jour du 14ème sommet islamique, prévu vendredi à La Mecque, ont démarré mercredi soir à Djeddah.

Cette rencontre, à laquelle le Maroc est représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, se penchera sur les moyens d’unifier les efforts du monde islamique et de dégager une position commune et cohérente vis-à-vis de nombre de questions qui menacent l’unité de la oumma islamique et son avenir.

Le sommet islamique, qui se tiendra sous le signe « La Mecque, main dans la main vers l’avenir » et qui coïncide avec le 50è anniversaire de la création de l’OCI, discutera de la cause palestinienne, du statut juridique de la ville d’Al Qods, de la situation en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie et en Afghanistan.

Les derniers développements dans la région, dans le sillage des attaques par des missiles balistiques, tirés par les milices houthis, contre les territoires saoudiens seront également à l’ordre du jour de ce sommet, qui abordera des questions liées au terrorisme, à l’extrémisme, à l’islamophobie et à la montée en puissance du discours xénophobe et anti-musulmans.

A côté des dossiers politiques de l’heure, le sommet examinera plusieurs questions économiques, sociales, culturelles et de développement, inscrites dans les plans d’action de l’OCI.

Les ministres des affaires étrangères de l’OCI, qui compte 57 Etats membres, vont soumettre le projet de Déclaration finale au sommet islamique pour approbation.