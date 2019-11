C’est officiel, Chakib Alj et Mehdi Tazi se sont portés candidats respectivement aux postes de président et vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Opérant dans l’agro-industrie, tourisme et plasturgie, Chakib Alj 54 ans, formé aux Etats Unis dispose d’une grande expertise touchant différents secteurs d’activité, très actif dans les associations professionnelles, il est actuellement président de la Fédération interprofessionnelle des céréales, Président des minotiers du Maroc, et Atijara 2020, employant près de 4 000 personnes. Mehdi Tazi, 44 ans, CEO de Beassur Marsh, est ingénieur de Telecom Paris Sud et possède un MBA de l’INSEAD. Il a occupé les fonctions de PDG de Saham Assurance, de CEO de GA Seguros en Angola, et a été VP de la CGEM en charge des nouveaux relais de croissance. ‘‘Confrontés aux différents défis économiques, les relever ne peut être possible que si la croissance économique est axée sur un capital marocain valorisé, inclusif et intégré dans les régions’’, annoncent les deux candidats dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.