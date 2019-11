BMCE Capital Real Estate, filiale du Pôle Banque d’Affaires BMCE Capital, a obtenu en date du 27 novembre 2019, l’agrément de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en vue de l’exercice de l’activité de société de gestion des Organismes de Placements Collectifs Immobiliers (OPCI). BMCE Capital Real Estate a pour vocation d‘accompagner ses clients (institutionnels, entreprises et personnes physiques) dans la création et la gestion d’OPCI ainsi que dans le conseil en investissement immobilier et la gestion locative de biens immeubles.