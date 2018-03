Infomédiaire Maroc – Salaheddine Mezouar sera candidat à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), selon Atlantic Radio.

Pour rappel, Mezouar a notamment été ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, président du RNI, président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’Habillement (AMITH), président de la Fédération textile et cuir au sein du patronat, ministre de l’Industrie et du Commerce (dans le gouvernement Jettou) Et DG de Settavex.

