Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.18.136 relatif au soutien à la presse, à l’édition, à l’imprimerie et à la distribution.

Présenté par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, ce projet de décret vise à fixer le cadre juridique et institutionnel du système de ce soutien sur la base des principes de gouvernance, de transparence, d’égalité des chances et d’objectivité, indique un communiqué du ministère.

Il s’agit d’un système de soutien qui se veut diversifié, efficace et contractuel destiné à améliorer le rendement professionnel des organes de presse qui sont en situation juridique et fiscale correcte, selon la même source. Le projet de décret adopté vise à développer la lecture, à consolider le pluralisme et à garantir et préserver le droit du citoyen à des médias pluralistes, libres, sincères, professionnels et responsables, d’une part, et à préserver l’indépendance des institutions médiatiques, d’autre part, tout en promouvant les ressources humaines de ces établissements en matière de formation et de mise à niveau, poursuit le communiqué.

Le ministère assure qu’il veille, à cet égard, à faire bénéficier les secteurs de de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution des mesures relatives à la mise à niveau de l’économie nationale, en considération de la dimension économique et de développement portée par ces secteurs, le but étant d’inciter à l’investissement dans ce domaine à travers la création d’entreprises de presse à impact positif sur l’environnement de développement dans le pays.

IM