«Dix ans après, promesse tenue. Alors, on continue». C’est avec ces mots que Naceureddine Elafrite, journaliste chevronné aux commandes de Médias24, inaugure un article pas comme les autres, publié ce 4 avril 2023. Pas comme les autres, car cet article est une tribune célébrant les dix années d’existence du journal en ligne, créé par Elafrite et Hicham Senoussi. Et au fil des lignes, Elafrite égrène les faits marquants de la décennie de Médias24, ponctués par une série d’annonces.

D’abord, la plateforme data, agrégeant les statistiques d’une trentaine de secteurs économiques, sera davantage développée et deux moteurs de recherche spécifique seront bientôt mis en ligne, est-il annoncé. Autre nouveauté: Médias24 basculera vers un modèle freemium au lendemain de l’Aïd, c’est à dire qu’une partie du contenu restera gratuite quand l’autre sera réservée aux abonnés.

L’ambition et la passion du métier se ressentent, par ailleurs, dans les mots de l’éditorialiste qui défend une presse professionnelle, respectée et respectueuse.