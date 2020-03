Face à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) au Maroc et aux risques qu’elle fait peser sur la santé de ses collaborateurs, clients et concitoyens, La Marocaine Vie a mis en place une série de dispositions pour freiner les risques de contamination tout en assurant la continuité de ses services.

Continuer de protéger ses clients…

Soucieuse d’incarner plus que jamais sa vocation consistant à être l’assureur de référence aux côtés de ses clients dans les moments qui comptent, La Marocaine vie a déployé les mesures jugées indispensables face aux circonstances exceptionnelles, garantissant à ses clients :

 Le report du prélèvement de leurs primes d’assurance Santé et Prévoyance de trois mois pour tous ceux qui le souhaitent, incluant le maintien des garanties couvertes pendant toute la période de report, s’associant au mouvement d’union national, notamment en faveur des personnes fragilisées, touchées par une chute d’activité causée par l’épidémie.

Les arriérés dus seront prélevés à partir du mois de juillet et lissés sur trois mois.

Une suspension des versements programmés pour une période de trois mois est également proposée aux clients bénéficiant d’un produit d’épargne.

 L’élargissement du périmètre de couverture santé aux actes médicaux et pharmaceutiques liés au COVID-19 (s’alignant aux mesures annoncées par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR)), y compris pour les contrats individuels, conformément à sa volonté de prémunir les travailleurs indépendants dont l’activité est impactée en première ligne par la crise sanitaire actuelle.

 Le traitement dématérialisé des demandes de remboursement et prise en charge santé via l’adresse mail [email protected] et l’allongement du délai d’envoi des dossiers maladie de trois à six mois.

 Le traitement ininterrompu des demandes de versement de cotisations épargne/retraite via l’adresse mail [email protected]

 Le traitement ininterrompu de toutes les demandes de prestation via l’adresse mail [email protected]

 La disponibilité inchangée du Service Client. Nos conseillers restent joignables et réactifs via l’adresse mail [email protected] pour orienter, répondre à toute question et traiter toute demande.

Préserver la sécurité de ses collaborateurs…

Les collaborateurs dont l’état de santé est vulnérable ou fragile, plus exposés au risque de contamination, ont tous été placés en confinement.

Pour assurer la sécurité du reste de ses collaborateurs en limitant leurs déplacements au strict nécessaire conformément aux récentes mesures de confinement restrictives exigées par le gouvernement marocain, La Marocaine Vie a étendu le travail à distance partiel et total, en élargissant dans la mesure du possible l’adoption de solutions de travail en mobilité.

Une présence réduite sur site, dans le strict respect des consignes gouvernementales, est prévue uniquement pour les collaborateurs (particulièrement sensibilisés aux mesures de prévention à adopter) dont les tâches et activités essentielles ne peuvent être réalisées hors site.