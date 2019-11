Trois fonctionnaires de la prison locale de Ras El Ma à Fès ont été suspendus et déférés devant le conseil disciplinaire, alors que le directeur de l’établissement pénitentiaire a été limogé en lien avec la fuite d’un enregistrement audio de Nasser Zefzafi de l’intérieur de la prison et sa diffusion sur les sites électroniques et les réseaux sociaux, indique la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Selon les résultats de l’enquête préliminaire menée actuellement à la prison locale de Ras El Ma par une commission d’inspection centrale en lien avec l’affaire, il a été décidé de suspendre trois fonctionnaires de les déférer devant le conseil disciplinaire, en vue d’examiner les infractions qui leurs sont reprochées, outre le limogeage du directeur dudit établissement, dans l’attente du parachèvement de l’enquête administrative pour prendre les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de toute personne reconnue responsable dans cette affaire, selon un communiqué de la DGAPR