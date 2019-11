Le Maroc et l’Italie ont signé, ce vendredi à Rabat, une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel construit sur la conscience commune que « les deux parties constituent l’une pour l’autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux ».

Cette déclaration, signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi di Maio, rend un hommage appuyé au Roi en saluant « les réformes de grande portée engagées au cours des deux dernières décennies sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et les efforts réalisés en vue d’un développement politique, économique et social », et en reconnaissant le « rôle prépondérant que joue le Maroc, Pays stable, dans la paix régionale grâce à la Vision éclairée du Roi Mohammed VI ».

Dans cette déclaration, l’Italie et le Maroc expriment leur détermination « à agir conjointement pour préserver et consolider le niveau atteint des relations, étant convaincus que le développement des relations bilatérales répond aux intérêts des deux Pays et contribue au progrès et à la prospérité des deux peuples, et s’engagent à donner un nouvel élan au dialogue politique dans toutes ses dimensions en vue de répondre aux besoins de stabilité et de paix régionale et internationale ».

Les deux pays « demeurent convaincus qu’un règlement pacifique des différends et des conflits affectant la région jouerait un rôle déterminant dans la stabilité et le développement de celle-ci », précise la déclaration établissant ce partenariat, réaffirmant l’engagement des deux parties « à renforcer le dialogue politique et le processus d’intégration avec l’Union Européenne (UE) en vue d’un partenariat rénové avec le Royaume du Maroc qui prenne en compte toutes les dimensions des relations avec ce groupement régional ».

Le partenariat stratégique mis en place entre le Maroc et l’Italie vise à « entretenir un dialogue permanent et approfondi sur tous les secteurs d’intérêt commun, assurer la coordination sur les questions internationales et régionales liées à l’Afrique et à la Méditerranée élargie – à commencer par le dossier libyen -, et renforcer la relation privilégiée entre le Maroc et l’UE et lui donner un contenu de plus en plus ambitieux ».

Ce nouvel instrument de coopération ambitionne également d’approfondir le dialogue et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale, ainsi que dans le domaine de la justice, et de renforcer la collaboration dans le domaine migratoire, notamment par la mise en œuvre de l’accord sur la reconduite aux frontières des ressortissants et sur le transit pour l’éloignement (fait à Rabat le 27 juillet 1998).

Le partenariat stratégique multidimensionnel a aussi pour objectif de consolider les relations économiques, commerciales et financières, notamment à travers la participation des opérateurs économiques, ainsi que les opportunités de croissance dans tous les domaines d’intérêt mutuel, y compris les secteurs d’activité énergétique, maritime, industriel et de l’infrastructure.

Il s’agit également de saisir les opportunités de la coopération triangulaire impliquant les autres partenaires africains et de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, l’éducation, la formation, la recherche et le développement durable.