Le projet d’usine mutualisée de dessalement d’eau de mer de Chtouka remporte le prix du meilleur Partenariat Public-Privé lors de la conférence internationale tenue par l’Association internationale de dessalement (IDA) du 20 au 24 octobre à Dubaï.

Au Maroc, comme à l’international, le recours aux PPP est considéré comme un outil privilégié pour amplifier d’avantage l’effort d’investissement public et accélérer son déploiement.

Cette station de dessalement qui sera opérationnelle à horizon 2020, sera la plus grande usine dans le monde en matière de capacité mutualisée des besoins en eau d’irrigation et en eau potable.

Elle constitue également un modèle de projet d’adaptation au changement climatique en ce qu’elle permet à la région du Souss Massa de s’adapter à la rareté croissante de l’eau.

…Accompagné par CDG Capital sur toute la chaine de valeur

Dans ce projet structurant pour l’économie marocaine, les équipes de CDG Capital ont joué un rôle clé en intervenant tout au long du processus de structuration, de développement et de suivi du projet.

En effet, dès la publication de l’appel d’offres international par l’ONEE, CDG Capital Infrastructures a participé, en tant que gérant du fonds d’investissement en infrastructures InfraMaroc, à la structuration du projet.

CDG Capital Infrastructures et l’opérateur industriel Abengoa ont travaillé ensemble, à la réponse à l’appel d’offres et au développement du projet, ce qui impliquait notamment la mise en place d’une allocation des risques appropriée, permettant d’orienter l’investissement privé vers le financement d’infrastructures jusqu’alors portés par l’Etat.

Pendant cette phase de structuration du projet, et pendant les phases de négociation et de mise en œuvre qui s’en sont suivies, CDG Capital Infrastructures a coordonnée entre les investisseurs institutionnels actionnaires d’InfraMaroc, et les différentes parties prenantes au projet (client, co-investisseur, constructeur, exploitant, …).

Aussi, lors du closing financier intervenu en 2018, CDG Capital a participé auprès de BMCE Bank, de la BCP (Banque Centrale Populaire) et du CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier) au consortium de banques marocaines qui a apporté la dette nécessaire au bouclage du financement du projet.

Les équipes de CDG Capital continuent à contribuer au suivi et à l’avancement du projet. ‘‘CDG Capital a pour ambition de continuer à accompagner les acteurs économiques privés et publics au service de secteurs structurants de l’économie nationale pour co-créer des solutions innovantes porteuses de croissance durable pour un avenir meilleur’’.