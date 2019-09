Le Professeur marocain Rachid Yazami a reçu, à Paris, le Prix de l’Investisseur Arabe (Arab Investor Award), dans la catégorie ‘‘Green Application’’, en reconnaissance pour ses recherches scientifiques et ses inventions. Le prix a été décerné à Yazami lors d’une cérémonie, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture (Unesco), en présence de personnalités du monde des affaires, de la recherche scientifique et de la diplomatie.

Pour rappel, Yazami est à l’origine de plusieurs découvertes qui ont ou vont révolutionner notre quotidien. Ses travaux sur les batteries au lithium, essentielles à la vie moderne dépendante des smartphones et aux énergies renouvelables font autorité et lui ont valu le prestigieux Prix Draper, équivalent du Nobel pour les ingénieurs.