Lors d’un huis clos des Chefs d’Etat du G5 Sahel dans la capitale du Burkina Ouagadougou, auquel le président de MASEN, Mustapha Bakkoury, a pris part, il a été convenu de lancer la première phase du programme Desert to power.

Ainsi, la BAD, avec l’appui technique de MASEN, lancent dans un premier temps une démarche dite de ‘‘scoping’’ pour les 5 pays du G5 Sahel (Mauritanie, Tchad, Mali, Burkina Faso et Niger), notamment afin d’évaluer la ressource solaire et les conditions techniques de déploiement de projets, définir un portefeuille de projet, incluant une estimation des coûts de développement et de financement, établir une feuille de route pour l’implémentation des projets, avec évaluation des risques et des mesures de mitigation, établir un budget détaillé et un échéancier des différentes activités nécessaires préalablement aux investissements, proposer un schéma institutionnel pour réaliser les investissements ou encore sensibiliser les institutions compétentes aux éléments essentiels du modèle de développement du Maroc. Ces actions seront pilotées par une ‘‘Task Force’’ à laquelle Masen participera activement.