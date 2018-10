Infomédiaire Maroc – La cérémonie de remise du Prix du Maroc du Livre pour l’année 2018 a été organisée mardi soir à Rabat par le ministère de la Culture et de la communication, en hommage aux auteurs primés pour leur contribution en matière de créativité littéraire, de recherche et de traduction.

Le prix a été ainsi remis aux lauréats de l’édition 2018 dans les catégories de la poésie, de la narration, des sciences sociales et humaines, des études littéraires et linguistiques, de la traduction, du livre pour jeunes et de la culture amazighe. Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani, de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédités à Rabat ainsi que d’autres personnalités du monde de la culture.

Ainsi, le prix de la poésie a été décerné à Salah Boussrif pour son recueil « Rifat Gilgamach » (Ed. Fadaat an-Nachr), alors que celui de la narration a été attribué à Abdel Majid Sebbata pour son roman « Saât Assifr » (L’heure zéro), édité par le Centre culturel arabe.

Dans la catégorie des sciences sociales, le sociologue Ahmed Cherrak a été récompensé pour son livre « sociologie du Printemps arabe » (Ed. Moukarrabat). En outre, l’écrivain Mohamed Naciri a remporté le prix des sciences humaines pour son ouvrage « Désirs de ville » paru chez Économie critique.

Le prix des Études littéraires, linguistiques et artistiques a été remis respectivement à Khaled Belkacem pour son livre « Miroirs de lecture », (Ed. le Centre culturel arabe), et Ahmed Charifi pour son essai « Langue et dialecte », publié par la Faculté des sciences de l’éducation, relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

De même, le prix de la Traduction a été décerné ex-æquo à Aziz Lamtaoui pour sa traduction de « Qu’est-ce qu’un genre littéraire? » de Jean-Marie Schaefer publié par Dar Al-Amane, et Sanaa Chaiîri qui a été primée pour la traduction du roman « L’amant japonais » d’Isabel Allende édité par « Dar Al Adab ».

Quant à la catégorie du Livre pour jeunes et enfants, ont été récompensées Amal Boutayeb pour « Hur boit du thé avec la Lune » (Moukarrabat), et Khadija Bucca pour « Silence! On joue », publié par « Book store ».

Le prix de la création littéraire amazighe a été attribué ex-æquo à Ayad Alahyane pour son livre « Sa iggura dar illis n tafukt » et Firas Fadmh pour son ouvrage « Askwti n tlkkawt », paru chez Tirra.

Par la même occasion, El Othmani a souligné que cet événement culturel fête 50 ans de performance et d’action en faveur de la création littéraire et culturelle, tout en plaidant pour un soutien accru au ministère de la Culture compte tenu de son rôle incontournable au service de la dynamique de développement, de la réforme et de la construction de la société sur des bases solides.

Il a fait observer que l’édition 2018 a été marquée par l’attribution de deux nouvelles distinctions destinées aux livres pour jeunes et enfants et à la création littéraire amazighe, soulignant la nécessité de soutenir la langue amazighe en mettant en place une feuille de route ambitieuse en vue de promouvoir cette langue dans divers domaines de la vie.

De son côté, le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laaraj a indiqué que ce rendez-vous culturel annuel revêt une importance toute particulière en ce sens qu’il est considéré comme un fort stimulant pour les intellectuels et écrivains pour davantage de création littéraire.

Il a considéré à cet égard que la révision « positive » de la loi régissant le Prix du Maroc du Livre et l’augmentation de sa valeur financière illustrent la détermination de son département à préserver la place de choix de cette distinction annuelle en tant que l’une des facettes du dynamisme de la culture et du livre marocains.

Le jury du Prix du livre 2018 a été présidé par Bahija Simou, alors que les jurys dédiés à chaque catégorie ont été présidés par Hassan Ahjij (sciences sociales), Mina Lamghari (sciences humaines), Moha Naji (études littéraires linguistiques et artistiques et culture amazighe), Abderahmane Jirane (narration, création littéraire amazighe et livres pour jeunes et enfants), Latifa Lazrak (poésie) et Abdelkader Kenini (traduction).

