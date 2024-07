Procumar, une entreprise Allemande-suisse spécialisée dans la fabrication de produits en cuir naturel, a annoncé, jeudi, le lancement officiel des travaux de construction de sa nouvelle usine à l’Agropole de Loukkos dans la province de Larache.

Ce projet, représentant un investissement de 140 millions de dirhams (MDH), renforcera la présence de Procumar dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et consolidera sa présence et son engagement envers le développement socio-économique de la province de Larache, indique un communiqué de l’entreprise.

Cette nouvelle usine, qui sera érigée sur une superficie de plus de 36.000 m², vient renforcer les unités de la société déjà opérationnelles au niveau de la province, et confirme son intérêt pour étendre son activité au niveau de la région, et ce en raison du climat des affaires et de la maturité de l’écosystème y présent.

Ce nouveau projet, dont la date de mise en service est prévue pour septembre 2025, prévoit la création d’au moins 400 emplois directs et pérennes, consolidant ainsi sa position en tant qu’un des principaux employeurs au niveau de la province de Larache, précise la même source. Il contribuera également à stimuler l’économie locale et à renforcer la dynamique économique impulsée par la mise en place de l’Agropole.

Grâce à un accompagnement de bout en bout du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et des acteurs locaux, PROCUMAR a bénéficié d’un soutien continu depuis la phase de prospection jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, délivrées dans des délais record.

Cet appui exemplaire va permettre de faciliter la réalisation rapide et la mise en exploitation de ce projet d’envergure.

A cet égard, Procumar a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires et les parties prenantes impliquées dans la concrétisation de ce projet ambitieux.

Le communiqué relève que la cérémonie de pose de la première pierre à l’Agropole du Loukkos symbolise le début d’une nouvelle phase prometteuse pour Procumar et pour la province de Larache.

Il est à noter que Procumar est une entreprise leader sur le marché, spécialisée dans la fabrication de produits en cuir naturel, principalement des chaussures sous la marque « Rieker ».

Depuis près de trois décennies, Procumar s’engage à promouvoir l’innovation, la qualité et le développement durable, tout en contribuant activement à l’économie locale, à travers ses opérations au niveau de la province de Larache.

Procumar est présente dans la province de Larache depuis 1992, à travers 3 usines opérationnelles, représentant un investissement direct étranger de 450 MDH, et emploie à ce jour 4.000 emplois directs stables et 4.000 emplois indirects avec un chiffre d’affaires à l’export de 330 MDH en 2023.