Le prix payé aux producteurs marocains de poivrons était de 0,21 euro/kg en 2021, selon les données de la Hortoinfo de Faostat, l’agence statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO).

Un prix moins important que les 1,12 €/kg et 1,16 €/kg payés pour les produits d’Espagne et des Pays-Bas, de France (1,13 €/kg) et Israël 1,14 €/kg. Le prix du produit marocain était inférieur de 78,57 % par rapport à ce qui est facturé par les autres pays producteurs, selon ces mêmes données.