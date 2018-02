Infomédiaire Maroc – Sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, le Maroc prend part, au salon international des produits biologiques ‘‘BIOFACH into organic 2018’’ qui aura lieu du 14 au 17 février 2018 à Nuremberg en Allemagne.

Ce salon est considéré comme l’un des plus grands rendez-vous annuels des professionnels du secteur de la production biologique en Europe.

Et afin d’assurer une présence remarquée dans ce salon, le Maroc a aménagé un pavillon d’une superficie totale de 178 m2 pour accompagner 15 entreprises marocaines dans l’objectif d’offrir aux visiteurs un large panel de produits Bio (agrumes, légumes, produits de la rose, huiles essentielles, huile d’argan alimentaire et cosmétique, huile d’olives, safran…) qui présentent un grand intérêt pour le marché européen et pour lesquelles le Maroc présente une variété et une richesse rares.

