Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret complétant le décret portant sur l’organisation du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et la définition de ses prérogatives. Ce projet de décret a pour objet de créer la Direction des systèmes d’information statistique au sein du HCP, laquelle sera chargée de superviser et veiller à la gestion de la transition numérique en matière de production d’informations statistiques et d’en assurer la diffusion et le partage avec toutes les parties prenantes, utilisateurs et partenaires.

La nouvelle direction aura ainsi pour principales missions de développer le plan administratif des systèmes d’information statistique conformément à la stratégie du HCP tout en veillant à sa mise en oeuvre, d’assurer la maintenance des équipements, des réseaux et des infrastructures informatiques, de concevoir et développer des programmes d’information sur la collecte et l’utilisation de données statistiques, de gérer et exploiter des bases de données et des plateformes d’information statistique et d’assurer la gestion des plates-formes d’édition et des sites Web du Haut-commissariat.