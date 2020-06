Dans le cadre de son engagement solidaire en faveur de la relance de l’économie nationale après la crise de la COVID-19, Bank Al Yousr, la banque participative du groupe BCP, est mobilisée aux côtés de ses clients Entreprises pour favoriser la reprise de leur activité économique, à travers une panoplie de produits et de services dédiés.

La banque est aujourd’hui en mesure de couvrir l’ensemble des besoins de financement des entreprises dans le cadre des contrats agréés par le Conseil Supérieur des Oulémas (CSO).

A travers son produit « SALAM », Bank Al Yousr a été la première banque à lancer un financement participatif à court terme destiné à soulager les besoins en fonds de roulement des entreprises. Celui-ci peut être assimilé à un crédit campagne, à une avance sur marchandises ou à un préfinancement de trésorerie en local ou à l’export.

Dans cette même logique d’innovation, la filiale du groupe BCP est également la première à lancer les contrats « MOURABAHA », qui permettent de proposer une solution de financement globale, intégrant toutes les composantes d’un programme d’investissement, y compris les services annexes.

Pour faciliter l’accès des TPME aux offres bancaires, la Banque a pris les devants en signant une convention avec SANAD TAMWIL, la fenêtre participative de la CCG, lui permettant d’assortir ses financements des garanties « DAMAN DAYN » et « DAMAN MOUBACHIR ».

« Nous sommes en mesure d’accompagner l’entreprise dans ses projets de création, de modernisation, d’extension et d’exploitation et ce dans le respect des convictions et des principes qui animent la finance participative. Et pour un redémarrage efficient de leur activité, nous invitons nos entreprises clientes à challenger leur Business plan ». Précise Mouna Lebnioury, Directrice Générale de Bank Al Yousr.

Dans ce cadre, la banque a négocié, en faveur de ses clients, des conventions avec des conseillers experts métiers à des prix forfaitaires réduits, leur permettant de bénéficier d’un diagnostic approfondi de leur entreprise. Il s’agit d’un service optionnel, que la banque recommande cependant à ses entreprises clientes afin de les accompagner au mieux dans le contexte actuel.

Bank Al Yousr a également renforcé sa présence sur les réseaux sociaux en période de confinement, à travers sa campagne ROUH AL MOUCHARAKA, qui lui a permis de véhiculer un message d’espoir et des valeurs de solidarité et de partage.