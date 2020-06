Le redémarrage du secteur du textile après cette crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), doit se faire “correctement et avec le moins de dégâts possibles”, a souligné, vendredi à Casablanca, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Les entreprises du textile sont appelées à respecter les mesures préventives et de sécurité sanitaire et veiller à la protection des travailleurs à l’intérieur des unités de production, a relevé Elalamy dans une déclaration, lors d’une visite effectuée dans l’entreprise de textile et d’habillement “Charaftex”, notant que cette étape nécessite une prise de conscience et un engagement sans faille, afin de réussir la garantie de la sécurité sanitaire des travailleurs outre la relance économique du secteur.

Saluant l’effort fourni par cette unité industrielle pour la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé, le ministre a souligné que sur Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, ces opérations sont suivies avec beaucoup de précision et avec des instructions extrêmement claires quant à la protection de la santé des Marocains, en vue notamment de déclencher une réouverture solide, à la hauteur de l’importance du secteur textile-habillement.

En outre, Elalamy a fait observer que les commandes actuelles de Charaftex sont supérieures à celles de la période avant Covid19 et que les propriétaires et dirigeants de l’entreprise perçoivent ce changement à l’international et cette “re-répartition” des portefeuilles dans plusieurs secteurs, de bon augure.

Pour sa part, le vice-président directeur général de Charaftex, Hicham Filali, a fait savoir que la reprise du travail au sein de l’unité s’effectuera de manière progressive dans un premier temps avec 80% du total des travailleurs, pour ensuite recouvrir 100% de sa capacité la semaine prochaine, notant que l’entreprise, place au cœur de ses priorités la protection et la santé de ses différents collaborateurs.

Il a, dans ce sens, relevé que les donneurs d’ordre internationaux ont placé énormément de commandes auprès de l’entreprise, pour éviter tout risque et assurer un système d’approvisionnement important.

“Le Maroc a développé de solides atouts et se positionne aujourd’hui comme une alternative compétitive pour nos clients étrangers”, a-t-il ajouté.

Il est à rappeler, que le secteur du textile a pu produire durant la période Covid19 plus de 33 millions de masques en tissus réutilisables en un temps record et a donc pu renforcer sa compétitivité et sa notoriété à l’échelle mondiale.