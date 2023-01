L’ONG internationale Enactus et la Fondation Citi ont lancé, jeudi à Casablanca, la quatrième phase du programme « [email protected] », qui vise à accompagner, cette année, 1.300 étudiants et 36 entreprises sociales au Maroc.

Cette quatrième édition intervient après le succès des trois précédentes (2016-2019-2022), qui ont bénéficié à plus de 6.000 jeunes étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans, vivant dans les quartiers urbains ou semi-urbains de la région de l’Oriental, de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès.

A cette occasion, la présidente d’Enactus Morocco, Maha Ech-Chefaa, a fait savoir que cette quatrième édition aura pour cible les régions de Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, avec l’ambition d’accompagner 1.300 étudiants et de développer plus de 100 projets à fort impact, tout en créant des opportunités de réseautage en coopération avec nombre d’experts et de leaders dans divers domaines.

Ce programme ambitieux vise également à renforcer les capacités et les compétences personnelles et entrepreneuriales des jeunes marocains âgés de 18 à 25 ans, à même de créer une incidence positive à travers la mise en œuvre d’une série de projets et la création d’opportunités d’emploi susceptibles d’améliorer les conditions de vie des catégories cibles, a-t-elle ajouté.

À cet égard, les bénéficiaires seront, à travers une série de formations dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’initiative sociale, dotés des moyens et des capacités nécessaires qui les aideront à intégrer le monde des affaires et à avoir la capacité de transformer leurs petits projets en des projets à fort impact social, sous la supervision et l’encadrement d’experts ayant une longue expérience dans le domaine.

Pour sa part, Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank-Maroc, s’est félicité du partenariat liant la Fondation Citi et Enactus-Maroc, notant que l’édition de cette année permettra de soutenir près de 2.000 jeunes et de créer plus de 80 startups.

« [email protected] » fait partie des approches holistiques de la Fondation Citi baptisée « Pathways to Progress », a-t-il poursuivi, relevant qu’il s’agit d’un engagement fort de la part de la Fondation qui met à la disposition de ce projet depuis 2016 un soutien financier de 200 millions de dollars pour promouvoir l’employabilité de milliers de jeunes à l’échelle mondiale, avec la mobilisation de 10.000 volontaires.

Le programme « [email protected] » fait partie des programmes d’accompagnement et d’autonomisation des jeunes, puisqu’il cible, outre la jeunesse marocaine, un certain nombre de jeunes (hommes et femmes) des pays d’Afrique du Nord.