Infomediaire Maroc – Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara s’est entretenu, ce vendredi à Rabat, avec le ministre espagnol de l’Équipement, José Luis Ábalos autour des différentes possibilités d’intensifier davantage la coopération dans le domaine des infrastructures entre les deux pays.

Dans une déclaration, Amara a noté que ces entretiens ont notamment porté sur les ports, les structures ferroviaires, les routes et les autoroutes, faisant savoir que cette rencontre se veut aussi une occasion pour passer en revue les programmes de développement envisagés par le Maroc dans les années à venir et qui portent sur différents domaines, dont le secteur de l’eau.

Ábalos a, pour sa part, mis en avant la relation privilégiée entre le Maroc et l’Espagne, notant qu’il existe plusieurs possibilités de collaboration entre les deux pays, notamment en matière d’infrastructures. Il a exprimé, à ce propos, la volonté du gouvernement espagnol de consolider les relations de partenariat entre les deux pays dans différents domaines, faisant part de l’intérêt des entreprises publiques espagnoles pour la contribution aux projets d’investissement au Maroc.

Le renforcement de la communication entre l’Espagne et le Maroc, la promotion et l’intensification de la collaboration entre les entreprises marocaines et espagnoles dans les différents domaines, dont les structures ferroviaires, le transport terrestre et les ports ont été aussi parmi les sujets traités lors de cette rencontre, a souligné le ministre espagnol.

