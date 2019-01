Infomediaire Afrique– La capitale mauritanienne Nouakchott abritera, fin janvier, une conférence des patronats de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), avec la participation de dizaines d’hommes d’affaires.

Cette rencontre sera l’occasion de débattre des moyens de dynamiser les organisations patronales maghrébines et des opportunités d’investissement dans ces pays, a indiqué le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, lors d’une rencontre jeudi à Nouakchott avec les ambassadeurs des pays de l’UMA en Mauritanie, dont Hamid Chebar, ambassadeur du Maroc.

Au cours de la rencontre, les opportunités de coopération entre les organisations patronales et les voies et moyens de renforcer le partenariat au service du développement économique et social dans les pays maghrébins ont été passées en revue.

Le président du patronat mauritanien a passé en revue le programme de la conférence des employeurs de l’Union du Maghreb Arabe et les nombreuses opportunités d’investissement en Mauritanie et sur les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour renforcer le climat des affaires et des investissements.

Il a également mis en exergue les efforts consentis par l’UNPM dans le cadre du renforcement de la coopération inter-Etats et la consolidation de l’intégration économique maghrébine, à travers l’organisation de forums et la participation active aux divers espaces de l’investissement.

La création de l’Union maghrébine des employeurs a été décidée lors de la première réunion des présidents des patronats du Maghreb, tenue le 12 septembre 2006 à Rabat. Au cours de cette réunion, il a été décidé de tenir une réunion constitutive de l’Union le 17 février 2007 à Marrakech, à l’occasion du 18e anniversaire de l’Union du Maghreb Arabe.

L’Union maghrébine des employeurs comprend la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) et le Conseil des employeurs de Libye.

