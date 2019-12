Le Conseil supérieur de promotion de l’emploi a recommandé l’étude de la possibilité de mise en place d’une loi-cadre constituant une charte en faveur de la promotion de l’emploi et précisant l’intervention de tous les acteurs impliqués dans cette question.

Dans les recommandations émises à l’issue d’une réunion tenue lundi et présidée par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, le Conseil a souligné l’impératif d’établir une charte pour la promotion de l’emploi qui détermine l’approche à adopter pour l’élaboration de la stratégie nationale pour l’emploi (à long terme) ainsi que la préparation de plans nationaux de promotion de l’emploi (moyen terme).

Durant cette rencontre, qui a connu la participation de tous les acteurs économiques et sociaux, le Conseil a également recommandé l’accélération de l’activation du rôle des instances de gouvernance modernisées dans le cadre de l’application du plan national pour la promotion de l’emploi au niveau régional et provincial.

Le Conseil supérieur de promotion de l’emploi a appelé à conjuguer les efforts pour mettre en œuvre les mesures restant dans le cadre du programme exécutif pour la période 2020-2021, soulignant la nécessité de prendre en considération les propositions des membres du Conseil concernant, en particulier, l’intégration du secteur informel et le renforcement de la déconcentration dans la mise en œuvre des activités qui encouragent l’emploi, en plus de promouvoir la communication auprès des jeunes.

Le Conseil a, en outre, salué les résultats préliminaires du Plan national pour la promotion de l’emploi, considéré comme le fruit d’une action commune de tous les acteurs dans le domaine de l’emploi.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de partager les données relatives à la situation du marché du travail et les suggestions sur les perspectives de développement et d’activation de mécanismes de suivi régionaux pour l’amélioration de la qualité de l’information et le suivi des besoins en compétences.

Il a, également, été question d’examiner les résultats préliminaires des mesures prioritaires convenues dans le cadre du programme exécutif du Plan national pour la promotion de l’emploi 2017-2021 en plus de la présentation des grandes lignes du programme d’action 2020-2021, ainsi que la situation du marché du travail entre 2018 et 2019 et les perspectives d’emploi avec la présentation des résultats des études prospectives du marché de l’emploi de 2019.

La réunion du Conseil a été l’occasion de partager le bilan d’étape du Plan national de promotion de l’emploi, d’étendre le dialogue et de se concerter à propos des étapes restantes pour la mise en œuvre du Plan et de consulter les partenaires économiques et sociaux