Le Comité directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a tenu, le jeudi 26 janvier2023 à Rabat une session consacrée à la présentation du bilan d’activité de la Fondation au titre de l’année 2022 et à l’approbation des projets et du budget prévisionnel pour l’année 2023.

Dans le domaine de la santé, la Fondation avance à grands pas pour donner naissance à des structures et des équipements de soins dédiés à la famille de l’enseignement. Les unités médicales mobiles ont été acquises et sont en cours d’équipement. Quant aux projets de centres hospitaliers, les études techniques et architecturales sont entreprises pour la construction de deux hôpitaux, l’un à Agadir et l’autre à Oujda.

Dans l’attente de la concrétisation de ces grands projets, les adhérents de la Fondation et leurs familles bénéficient d’un système de prévoyance sociale complémentaire à celui de l’AMO. En 2022, plus de 155.000 familles ont eu accès à l’assurance maladie complémentaire, et à l’assistance et au transport sanitaire. La Fondation a déboursé plus de 200 millions de dirhams pour assurer ces deux prestations durant l’année écoulée.

Côté logement, la Fondation a consacré 1,7 milliard de dirhams pour la subvention des financements immobiliers acquis par ses adhérents depuis le lancement du programme IMTILAK en septembre 2019 à fin 2022 ; ce qui a permis à plus de 29.000 personnes d’acquérir leur logement principal.

Durant cette année, la Fondation a mis en place un nouveau mécanisme d’aide au financement « Yassir » ; consistant en la subvention totale ou partielle de prêts sociaux. Cette nouvelle prestation a enregistré plus de 27.000 bénéficiaires dont 92.8 % ont opté pour le prêt de 20.000 DH à un taux d’intérêt de 0 %.

En matière de soutien au financement des études, la Fondation a accordé aux enfants des adhérents 2110 bourses ISTIHQAQ pour un coût annuel de 66 millions de dirhams et plus de 26.000 subventions au préscolaire pour un coût de plus de 52 millions dirhams au titre de 2022.

Et pour renforcer l’accès de ses adhérents et de leurs familles aux technologies de l’information, le programme Nafida 2 a permis à près de 30.000 personnes d’acquérir un ordinateur entre juin 2021 et décembre 2022. Quant à la réduction sur les abonnements Internet, plus de 57.000 personnes en ont bénéficié pour une valeur estimée à plus de 6 millions de dirhams par mois.

La Fondation a également revu à la hausse la subvention appliquée aux tarifs publics des transports ferroviaire et routier. La réduction sur les voyages par train (Al Boraq, TGL, TNR) est passée de 30 à 40 % ; tandis que celle appliquée aux voyages via les autocars Supratours est passée de 25 à 40 %.

En 2023, la Fondation poursuivra la concrétisation de son plan d’action stratégique 2018-2028 à travers l’accélération notamment de :

la construction des centres de santé ;

la mise en service des unités médicales mobiles ;

la finalisation et la construction de nouveaux centres culturels ;

la construction et l’aménagement de nouveaux complexes touristiques…

À la fin de la session, les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations présentées et ont approuvé, à l’unanimité, le projet de budget au titre de l’année 2023.