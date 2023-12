Une convention de partenariat portant sur la promotion du patrimoine culturel national a été signée, vendredi à Benguérir, entre l’Académie du Royaume du Maroc et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Paraphée par le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri et le président de l’UM6P, Hicham El Habti, cette convention se veut un partenariat novateur visant à contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine à l’échelle nationale, avec une attention toute particulière pour les régions du Sud du Royaume.

Aux termes de cette convention, les deux parties s’engagent à mettre en place des projets structurants et à organiser des rencontres, des manifestations et des séminaires scientifiques et culturels, œuvrant pour le rayonnement de la culture et du patrimoine du Royaume.

Les deux institutions s’engagent également à œuvrer de concert pour modeler un avenir où technologie et patrimoine se conjuguent harmonieusement, tout en consolidant les échanges culturels avec les différents pays du Continent africain.