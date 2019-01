Infomédiaire Maroc – C’est au Reiselivsmessen d’Oslo, l’un des salons les plus populaires de l’industrie du tourisme en Scandinavie, qui a ouvert ses portes vendredi, que le Maroc a marqué sa présence pour dévoiler la diversité et la richesse de l’offre touristique nationale sous toutes ses facettes.

Soigneusement aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), sur une superficie de 50 m2, le pavillon marocain offre une vaste palette de choix pour faire rayonner la destination Maroc et lui conférer une plus grande visibilité auprès des visiteurs et des représentants d’autres pays.

L’ambassadeur du Roi à Oslo, Lamia Radi, était également de la partie lors de l’inauguration de l’édition 2019 du Salon international du tourisme d’Oslo (11-13 janvier), qui se tient au centre des expositions de Telenor Arena, situé au coeur de la capitale norvégienne.

Cette grand-messe du tourisme vise à braquer les projecteurs sur de nombreuses destinations mondiales, ainsi qu’à promouvoir les atouts dont regorge chaque pays.

Cette foire internationale constitue une belle aubaine pour les Tour-opérateurs, d’ici ou d’ailleurs, qui saisissent l’occasion pour organiser des voyages directs ou des tournées pour explorer de nouveaux lieux en Scandinavie ou d’autres régions avoisinantes.

Erigé dans le respect de l’architecture marocaine en concoctant un savant mélange d’authenticité et de modernité, le stand marocain met à la disposition de ses visiteurs une documentation, aussi riche qu’attractive, sur l’offre touristique du Royaume, mais aussi des publications évoquant les attraits des circuits touristiques, la beauté des sites naturels et le charme de ses villes impériales.

Et pour répondre aux demandes d’information de tout un chacun, la documentation est présentée en deux langues, l’Anglais et le Norvégien. La qualité d’accueil n’étant pas en reste, des espaces de communication sont aussi réservés à l’attention des médias et des professionnels du tourisme internationaux.

Cette année, le Maroc est aussi représenté par les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, en plus des agences de voyage Atlas Tours, basée à Agadir, et Zbartravel, située à Ouarzazate et M’hamid El Ghizlane, pour ne citer qu’eux.

Sans surprise, et dès le premier jour, le pavillon marocain a vu l’affluence d’un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques du Royaume, allant du balnéaire au culturel, en passant par le tourisme rural, le tourisme sportif, et les différents produits de niche (golf, randonnées…).

