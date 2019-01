Infomédiaire Maroc – D’après le bureau de l’ONMT pour les pays nordiques et baltes, les chiffres sont « bons » au départ de tous les pays nordiques (Norvège, Suède, Danemark, Finlande) avec environ 119 000 touristes qui ont visité le Maroc en 2017, en progression de 27% par rapport à l’année précédente.

Au départ de la Norvège, le nombre des touristes a grimpé de 30% en 2017 pour atteindre 24 294 voyageurs, a précisé la représentation de l’ONMT, aspirant également à une hausse des flux touristiques en 2018.

Si l’on tient compte uniquement des statistiques enregistrées depuis début janvier à fin octobre 2018, la tendance serait aussi positive. Quelque 17.800 touristes norvégiens ont séjourné au Maroc, affichant une progression de 14%.

Les villes de Marrakech et Agadir, desservies par la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle, à raison d’un vol hebdomadaire direct pour chaque liaison, restent les destinations les plus prisées par les touristes norvégiens, souligne-t-on.

En effet, le Maroc peut compter sur un ensemble d’atouts qui fondent son charme et en font une destination de choix. Outre son climat doux et ensoleillé et sa position géographique à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, le pays regorge de sites touristiques, de monuments singuliers et de curiosités.

Marrakech, Agadir ou encore Casablanca, ainsi qu’une dizaine d’autres destinations marocaines sont visitées, tous les ans, par les touristes scandinaves en quête du beau, mais aussi du luxe incarné par la cité ocre.

Rédaction Infomédiaire