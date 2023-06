En marge de la Journée nationale du commerçant, célébrée le 21 juin, à Ksar El Kebir, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Mohamed Wajih Sbihi, Président Exécutif de Tijara, Fédération nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation, et Abdelaziz Babqiqi, Directeur Général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ont signé une convention de partenariat visant l’utilisation efficace des outils de la propriété industrielle et commerciale, à travers des actions de sensibilisation et de formation lors de l’usage des marques dans les circuits de distribution.

Les 4 principaux axes de ladite coopération s’articulent, selon les signataires, autour de la promotion et la sensibilisation sur l’intérêt de la propriété industrielle et commerciale au profit des entreprises membres de Tijara. Il s’agit aussi de la formation en matière de propriété industrielle et commerciale au profit des membres de Tijara, tout particulièrement les PME du secteur de la production et/ou de la distribution.

Le troisième point est relatif à l’accompagnement des membres de Tijara dans l’utilisation des services de propriété industrielle et commerciale et, enfin, il s’agit de l’échange d’information et de supports de communication pouvant contribuer à la promotion de la propriété industrielle.