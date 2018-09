Infomédiaire Maroc – Le projet de jumelage «Appui au développement de la surveillance du marché» a été lancé, ce 19 septembre 2018, par le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie Numérique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Réussir le Statut Avancé Phase II» visant à renforcer le partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne et se donne pour objectif de garantir une surveillance plus complète du marché intérieur, à travers une mise à niveau du cadre normatif en la matière et le renforcement des capacités méthodologiques et organisationnelles du contrôle.

La mise en oeuvre de ce projet appuyera la protection du consommateur marocain et sera axée notamment sur la conception d’une stratégie nationale de surveillance de marché et le lancement d’actions de sensibilisation auprès des professionnels de la production, de l’importation et de la distribution.

Le programme s’étalera sur une période de deux années (2018-2020) et sera financé par l’Union Européenne à hauteur de 10 millions de dirhams.

Il est géré en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances marocain et sa mise en œuvre a été confiée au Ministère de l’Economie et des Finances français.

Rédaction Infomédiaire