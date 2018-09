Infomédiaire Maroc – La 10ème édition du Forum International des Fonds Souverains (IFSWF) se tient du 18 au 21 septembre à Marrakech.

C’est la première fois que cet « événement international d’envergure, qui figure sur le calendrier économique mondial » se tient en Afrique.

Cette rencontre, à laquelle prennent part plus de 200 participants, principalement des présidents et directeurs généraux des institutions financières les plus importantes ainsi que les plus grands Fonds souverains membres de l’IFSWF, a été l’occasion de présenter « les atouts de l’économie nationale », « les opportunités d’investissements sur notre sol » ainsi que « la vision Royale qui positionne le Maroc comme pôle économique important, une porte d’entrée et un hub financier pour la réalisation d’investissements gagnant-gagnant sur le Continent africain ».

Au cours de ce forum, initié sous le thème « Gouvernance, investissement et innovation dans un monde en mutation », plusieurs thèmes sont abordés, notamment le « rôle des Fonds souverains dans la croissance économique », « les challenges de la mondialisation », « les dix années des Principes de Santiago » et « la construction d’un système financier durable ».

Rédaction Infomédiaire