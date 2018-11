Infomédiaire Maroc – Le ministère des Affaires générales et de la gouvernance, avec l’appui de l’UNICEF et de l’Union européenne, organise les 12 et 13 novembre au palais des congrès à Skhirat, les premières Assises nationales de la protection sociale. Il s’agit d’un ‘‘jalon historique’’ dans la construction du système de protection sociale au Maroc.

Ces premières Assises Nationales de protection sociale constitueront un acte fondateur de ce chantier et un moment clé dans son orientation du fait qu’elles permettront l’échange et le débat public entre les acteurs impliqués issus de sphères diverses (personnalités politiques, acteurs sociaux, entreprises, administrations, universités, société civile, organisations internationales, presse et experts) en vue de bâtir les fondements d’une vision intégrée et partagée pour une action publique cohérente et performante en faveur des populations vulnérables.

A suivre !

Rédaction Infomédiaire