PwC au Maroc annonce la nomination de deux nouveaux Associés pour renforcer ses activités de conseil.

Il s’agit de Fahdi El Younsi qui prend la responsabilité du développement des activités de conseil Financial Services (Banque, Assurance et Gestion d’Actifs) au sein du Hub régional PwC Advisory, et Christophe Lumden qui est en charge de la coordination de l’ensemble des activités de conseil de PwC dans le secteur public au Maghreb.

Il pilote également dans la région l’offre Climat & Environnement.

Pour rappel, avec l’acquisition d’Optimum Conseil, l’équipe d’Associés de PwC au Maroc s’est également agrandit avec l’arrivée depuis mars 2019 de Assia Benhida et Karim Tazi en tant qu’Associés pour renforcer les activités de conseil ‘‘People & Organisation’’.