Le cabinet Mercer a dressé son classement annuel des villes offrant la meilleure qualité de vie au monde.

Et dans ce classement, la première ville marocaine classée est Rabat, qui se trouve à la 117ème place, même position qu’en 2018.

Autre ville marocaine présente dans ce classement, Casablanca, qui se trouve à la 124ème place, comme l’année dernière.

A noter que, dans le trio de tête, on retrouve Vienne (Autriche), Zürich (Suisse) et Vancouver (Canada), ex aequo avec Munich en Allemagne et Auckland en Nouvelle-Zélande.

IM